Mit der Sanierung des "Geisterhauses" verschwindet ein Schandfleck

Plus Ein Unternehmer ist mit dem Kauf der Immobilie am Schmiedberg in Augsburg ein Risiko eingegangen. Eine abgeschlossene Sanierung wäre ein deutlicher Fortschritt.

Noch darf man leise Zweifel haben. Wird die Sanierung der langjährigen Bauruine am Schmiedberg tatsächlich schon in ein paar Monaten abgeschlossen sein? Es wäre für ein Vorhaben dieser Größenordnung und Komplexität enorm schnell. Sollte es so kommen, wie es die Eigentümerfirma auf ihrer Homepage verkündet, kann man sie nur beglückwünschen. Es endete damit auch ein gefühlt endloser, prominenter Leerstand an einem wichtigen Straßenzug in der Innenstadt. Ein Schandfleck würde verschwinden. Das ist eine Leistung für sich, auch wenn die Immobilie gewiss nicht als ein Paradebeispiel dafür herhalten kann, wie man die Wohnungsnot in Augsburg lindert.

Klar: Immerhin 80 Wohnungen sollen entstehen. Allerdings ist absehbar, dass sich die Angebote eher an eine zahlungskräftigere Klientel richten werden – an Menschen etwa, die alleine leben und in München arbeiten. Nicht unbedingt an Familien, schon gar nicht solche mit niedrigem Einkommen. Dass derartige Wohnungen in der Stadt aber zuhauf benötigt werden, ist nicht die Schuld der Hamburger Firma, die das Risiko eingegangen ist, eine hochproblematische Immobilie gestalten zu wollen, in schwierigen Zeiten für die Branche noch dazu. Es gibt andere, auch erheblich größere Bauprojekte, die eher als Mittel dazu dienen können, die Wohnungsmisere in der Stadt zu bekämpfen; solche auch, in denen kommunale oder staatliche Gesellschaften als zentrale Akteure mit im Boot sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen