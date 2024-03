Mit der Sicherheit am Plärrer ist nicht zu spaßen

Das Unwetter beim Herbstplärrer sorgte für gespenstische Szenen am Volksfestplatz in Augsburg. Es ist daher nötig, das Sicherheitskonzept zu optimieren.

Der Plärrer ist ein Fest, das zu Stoßzeiten zehntausende Menschen gleichzeitig anspricht. Auf dem Gelände und in den Bierzelten herrscht Gedränge. Sicherheitsbehörden müssen zwangsläufig im Zusammenspiel mit Schaustellern und Wirten den Besucherstrom steuern. Es kann passieren, dass die Festzelte dann wegen Überfüllung Gäste abweisen. Auf dem Freigelände ist eine solche Situation eher unwahrscheinlich. Gefahrenmomente zeigen sich eher in den Abendstunden an Wochenenden im Verkehr.

47 Bilder Aufräumarbeiten nach dem Unwetter am Samstag über Augsburg Foto: Christoph Bruder, Peter Fastl, Margarete Heinrich, Michael Hörmann, Silvio Wyszengrad

Die Verantwortlichen haben darauf bereits reagiert. Die Langenmantelstraße, die am Festgelände vorbeiführt, wird freitags bis sonntags von jeweils 18 Uhr bis Mitternacht gesperrt. Autofahrer werden umgeleitet, die Straßenbahn fährt hingegen durch die Langenmantelstraße. Mancher Autofahrer ärgert sich über die Umwege. Es zählt aber etwas anderes: Der Heimweg für Volksfestbesucher wird ein Stück sicherer.

Das Unwetter am zurückliegenden Herbstplärrer hat gezeigt, wie schnell gefährliche Situationen entstehen. Wer das Szenario vor Ort erlebt hat, wäre damals nicht überrascht gewesen, wenn das Gelände hätte komplett geräumt werden müssen. Die Verantwortlichen entschieden anders. Sie sahen die beiden Zelte als sicheren Zufluchtsort. Nun ist das elektronische Warnsystem nochmals angepasst worden. Es sind Lehren aus den Ereignissen des Vorjahrs.

