Müllberg-Erweiterung: Auch andere Stadtteile leben mit Ärgernissen

Plus Der Unmut vieler Anwohner ist nachvollziehbar. Dennoch: Es muss eine Lösung im gesamtstädtischen Interesse her. Auch in anderen Stadtteilen ist nicht alles rosig.

Einen Müllberg vor der eigenen Haustür: Es gibt Schöneres. Viele Jahre hat es gedauert, bis die Deponie im Norden Augsburgs rekultiviert wurde. Heute ist der Müllberg ein Anziehungspunkt in der Stadt. Auf dem Gipfel befindet sich sogar ein Kreuz. Allzu verständlich ist also der Unmut der Anwohner, dass die nun geplante Erweiterung der Deponie in den kommenden Jahren wieder mit Baulärm und einem unschönen Anblick verbunden ist. Jeder ist froh, wenn deponierbare Abfälle nicht in Sichtweite des eigenen Hauses ihr Ende finden.

Der Müllberg im Norden Augsburgs soll erweitert werden. Das löst Kritik bei Anwohnern aus. Foto: Silvio Wyszengrad

Die Stadt hat es sich nicht leicht gemacht. Wie jedes größere Vorhaben durchläuft auch die Müllberg-Erweiterung eine mehrjährige Planungsphase. Das Konzept muss schließlich vor Gericht standhalten können. Alternative Standorte wurden geprüft und aus ökologischen wie ökonomischen Gründen für nicht sinnvoll erachtet. Deshalb ist die Entscheidung logisch und lässt sich auch vor Anwohnern plausibel begründen – wie im Hubertushof geschehen.

