Müllnotstand: Es braucht jetzt einen Notfallplan in Augsburg

Plus In einzelnen Zonen im Stadtgebiet bleiben Müllsäcke mehr als einen Monat lang liegen. Bürger vor Ort warten auf eine Lösung. Die Zeit drängt.

Die Folgen der Verdi-Streikaktionen werden in Augsburg immer gravierender. Busse und Straßenbahn standen bereits wiederholt still, im Universitätsklinikum wurde ebenfalls gestreikt. Am einschneidendsten sind ohne Zweifel die Streiks bei der Müllabfuhr. Sie wirken sich allerdings höchst unterschiedlich aus. Dies hängt mit den routinemäßigen Touren zusammen.

Das Ausmaß nicht geleerter Tonnen war in diesen Tagen besonders gut in Göggingen und einigen anderen Vierteln zu sehen. Teils musste der Abfall in Müllsäcken neben den Tonnen abgestellt werden. Wenn die Säcke nicht ordentlich verschlossen sind, verteilt sich der Müll schnell auf den Straßen. Einen Monat lang wurde der Müll nicht abgeholt, der Unmut von Gebührenzahlern ist berechtigt und nachvollziehbar.

Nachtschichten sind bei der Müllabfuhr keine Lösung

Am Dienstag hat es die Stadt Augsburg nicht geschafft, sämtlichen Müll aus den betroffenen Vierteln zu beseitigen. Als Erklärung wird genannt, dass ein volles Müllfahrzeug keinen weiteren Abfall mitnehmen kann. Zusätzliche Nachtschichten sind kaum möglich, weil das Personal tagsüber eingesetzt wird. Nun aber tatenlos zuschauen, wie womöglich die Müllberge wieder wachsen, kann und darf nicht die Lösung sein.

Es muss einen Notfallplan geben, der speziell die Gebiete berücksichtigt, die gegenwärtig stark von den Streiks betroffen sind. Die Verantwortlichen im Abfallwirtschaftsbetrieb (AWS) müssen sehr schnell einen Einsatzplan vorlegen. Dies ist das Mindeste, was Menschen, bei denen sich der Müll vor der Haustüre türmt, erwarten dürfen.

Lesen Sie dazu auch