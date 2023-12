Müllsündern muss es in Augsburg an den Geldbeutel gehen

Plus Sperrmüll illegal zu entsorgen, ist kein Kavaliersdelikt. Die Stadt meldet eine hohe Aufklärungsquote - das ist erfreulich. Ein Kommentar.

Dass die Müllabfuhr termingerecht kommt, wird als selbstverständlich erachtet. Man hat in diesem Frühjahr allerdings erlebt, was passiert, wenn die Abholung nicht funktioniert. Aufgrund von Streiks und Krankheitsausfällen lagen Müllsäcke in einzelnen Straßen teils wochenlang auf den Straßen. Die Stadt erstelllte gar einen Notfallplan, es gab Zusatzschichten.

Illegal entsorgter Sperrmüll liegt vor diesen Container in der Jakobervorstadt. Foto: Michael Hörmann

Nun rückt der Müll wieder ins öffentliche Bewusstsein. Dass im Stadtgebiet immer mehr Sperrmüll illegal abgelagert wird, ist ein Riesenärgernis. Diesen "Saustall", wie er sich immer häufiger vor Wertstoffinseln zeigt, haben einige wenige Umweltsünder zu verantworten.

