Nach Augsburger Krawallnacht: Erwartungen an Justiz sind hoch

Plus Die Ausschreitungen in der Maxstraße im Sommer 2021 haben viele Augsburgerinnen und Augsburger entsetzt. Entsprechend hoch ist die Erwartung, die Täter hart zu bestrafen.

Es sind viele Prozesse, die nach den Ausschreitungen in der Maximilianstraße im vergangenen Sommer das Gericht in den nächsten Monaten beschäftigen werden. Knapp 40 Tatverdächtige müssen sich für ihr Verhalten in jener Nacht der Eskalation gegenüber Einsatzkräften verantworten. Diese hohe Zahl an angeklagten jungen Männern – und drei Frauen – zeigt, dass Ermittler in den vergangenen Monaten ihre Arbeit gemacht haben.

