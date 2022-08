Nach dem tödlichen Baum-Unfall in Augsburg muss die Stadt Antworten liefern

Plus Der Tod eines Kleinkindes auf einem Augsburger Spielplatz hätte nach Ansicht der Ermittler verhindert werden können. Die Stadt muss jetzt Fragen beantworten.

Leicht haben es sich die Ermittler im Fall des tödlichen Baumsturzes auf einem Spielplatz in Oberhausen nicht gemacht. Dafür ist die Sache viel zu gravierend. Ein kleines Kind hat sein Leben verloren, die Mutter wurde schwer verletzt – eine ganze Familie traumatisiert. Die Ermittler sind inzwischen der Ansicht: Man hätte das Unglück verhindern können, ein städtischer Baumkontrolleur hätte erkennen können, dass der Baum geschädigt war. Noch ist aber offen, ob er den Strafbefehl akzeptiert. Er hat das Recht, dagegen Einspruch einzulegen. Es scheint ein juristischer Grenzfall zu sein.