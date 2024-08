Schuss am FCA-Stadion: Dieser Prozess ist eine Schande für die Polizei

Ein Polizist wird verurteilt, weil er bei einer Wasserschlacht an einem vollen Stadion einen Schuss aus seiner Dienstwaffe abgab und so fast einen Kollegen tötete – dieses Szenario ist beispiellos. Doch es ist nicht nur der Fall an sich, der erschüttern muss. Geradezu beschämend ist das Verhalten vieler in Augsburg beteiligter Polizeibeamter. Mit himmelschreiendem Schweigen, selektiv lückenhaften Darstellungen und offensichtlich abgestimmten Aussagen gaben die Zeugen Einblick in einen Korpsgeist, der Selbstschutz und Loyalität stärker gewichtet als Wahrheit und Gerechtigkeit.

