Nahversorgung in Augsburg: Stadtteile brauchen eine Mitte

Mit dem Edeka-Auszug aus dem Schwabencenter ist das Thema Stadtteilversorgung wieder in den Blickpunkt gerückt. Es geht um mehr als nur um die Nähe zum nächsten Supermarkt.

Vor 20 Jahren fanden Supermarkt-Neuansiedlungen in Augsburg vor allem auf der grünen Wiese statt. Neues Gewerbegebiet, Standard-Supermarktbau mit Parkplatz drumrum, fertig. Die Schädlichkeit dieser Entwicklung hat man zehn Jahre später erkannt: Stadtteilzentren bluten aus, zum Einkaufen ist man fast aufs Auto angewiesen und ein sozialer Treffpunkt sind Gewerbegebiets-Supermärkte auch nicht, weil ihr Einzugsbereich so groß ist, dass man nicht zwingend jemanden aus der Nähe kennt.