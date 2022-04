Neue Geschäfte: Die Annastraße in Augsburg gewinnt an Attraktivität

Plus Es ist ein positives Signal, dass bald drei neue Läden in der Augsburger Annastraße eröffnet werden. Nicht nur der Handel sorgt für eine Belebung der Fußgängerzone.

Die Annastraße in der Augsburger Fußgängerzone spiegelt die unterschiedlichen Entwicklungen im Handel wider. Es gab Zeiten, da galt sie als hochattraktive Einkaufsstraße. Es folgten Jahre, in denen der Eindruck entstehen konnte, dass nur noch Filialisten, Handy-Läden und Billiganbieter das Straßenbild bestimmen. Keine dieser absoluten Beschreibungen traf aber wirklich zu. Es war stets eine Mischung von qualitativ ansprechenden und weniger anspruchsvollen Geschäften.