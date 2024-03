Neue Hotel-Projekte in der Innenstadt setzen städtebauliche Akzente

Plus Im Harterhaus in Augsburg legt das "Maxim Suites" los. Das Maximilian's investiert Millionen in Luxus-Zimmer. Ein Gewinner ist das Stadtbild.

Die Zahl von Übernachtungen hat im Jahr 2023 einen Rekordwert in Augsburg erzielt. 1,13 Millionen Übernachtungen standen zu Buche. Augsburg ist bei Gästen aus In- und Ausland beliebt. Zum positiven Ergebnis trugen entscheidend neue Hotels bei, die in den zurückliegenden Jahren entstanden sind.

Hauseigentümer Michael Meißler vor dem neuen Hotel "Maxim Suites". Foto: Michael Hörmann

In der Innenstadt wird ebenfalls kräftig investiert. Das exklusive Hotel "Maxim Suites" eröffnet bald. Im historischen Harterhaus stehen 15 Zimmer zur Verfügung. Die Unterkunft ist für betuchte Gäste konzipiert. Mit mindestens 250 Euro pro Nacht muss gerechnet werden. Dies können und möchten sich die allerwenigsten Menschen leisten. Aber: der Markt in diesem Hochpreissegment ist vorhanden.

