Neue Kleingärten kommen in Augsburg nur im Schneckentempo

Plus Im Wettlauf um Kleingärten müssen in Augsburg sehr viele Bewerberinnen und Bewerber sehr lange auf Angebote warten. Das ginge auch anders.

Die Nachfrage nach Kleingärten ist in Augsburg riesengroß. Corona hat den Wunsch vieler Menschen noch verstärkt, sich ein kleines Idyll im Grünen zu schaffen. Umso bedauerlicher ist das Schneckentempo der Stadt, neue Parzellen auszuweisen.