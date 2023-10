Neue Messen in Augsburg müssen sich erst bewähren

Plus Im Messewesen in Augsburg ist sehr viel in Bewegung. Nach schweren Zeiten ist die aktuelle Entwicklung ein Schub für Hotellerie und Gastronomie. Ein Kommentar.

Auch im Messewesen ist das Geschäft schnelllebig. Partnerschaften, die über viele Jahre gehalten haben, zerbrechen. Bekannte Ausstellungen haben Augsburg verlassen, andere neue Veranstaltungen sind hingegen gekommen. Wichtig für den Wirtschaftsstandort ist dabei zunächst einmal, dass überhaupt wieder frisches Leben einzieht. Das Konzept, verstärkt auf Spezial- und Fachmessen zu setzen, bewährt sich zunehmend. Messechef Lorenz Rau und sein Team, die durch harte Zeiten gegangen sind, verbreiten Optimismus.

Messe Augsburg: Die neuen Veranstalter starten mit viel Optimismus

Das ist auch die Aufgabe eines Messechefs, seinen Standort stark zu reden. Die nächsten Wochen und Monaten werden dennoch zur Bewährungsprobe. Zwei kleinere Messen, die in München nahezu untergegangen sind, starten in Augsburg. Die Veranstalter der Spielwiesn und der Luftfahrtmesse Airtec sind voller Euphorie. Sie glauben, dass der Charme des Standorts Aussteller und Besucher überzeugen wird. Die Unterstützung vor Ort ist groß. Zudem ist von Vorteil, dass die Veranstalter bereits langjährige Erfahrungen mitbringen. Eine Garantie gibt es dennoch nicht, dass die neuen Messen einschlagen.

