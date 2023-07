Neue Realschule für Augsburg: Warum die Zeit drängt

Plus Der Entscheidungsprozess für eine dritte staatliche Realschule in Augsburg hat viel Zeit gekostet. Die weiteren Schritte müssen schneller gehen, damit die Entlastung kommt.

Endlich ist die Entscheidung gefallen: Eine neue staatliche Realschule kann in Augsburg gebaut werden. Das wird Druck von den bestehenden Realschulen nehmen, wo sich Klassen teils auf Wanderschaft begeben müssen, weil Zimmer fehlen. Aufgrund der erschöpften Aufnahmekapazitäten müssen Augsburger Schülerinnen und Schüler, die keinen Platz mehr bekommen haben, deshalb schon lange ins Umland pendeln.

Doch damit ist es auch in den kommenden Jahren nicht vorbei. Bis die Schule geplant und gebaut ist, werden viele Jahre vergehen. Bereits im Februar 2020, damals noch unter Bildungsreferent Hermann Köhler (CSU), wurde schon im Bildungsausschuss der Grundsatzbeschluss gefasst, eine neue Realschule im Augsburger Osten auf den Weg zu bringen. Nun, dreieinhalb Jahre später, gibt es also auch vom Kultusministerium grünes Licht dafür.