Neuer Drogenkontaktladen in Augsburg: Guter Vorstoß, schwierige Diskussionen

Plus Ein vergrößertes Angebot für Süchtige an anderer Stelle könnte Verbesserungen bringen. Doch eine Verlagerung ist auch mit gewissen Risiken verbunden.

Die Idee der Stadt, das Hilfsangebot für Drogensüchtige auszubauen und gleichzeitig den Helmut-Haller-Platz zu entlasten, ist in der Grundkonzeption gut. Die Anlaufstelle für die Süchtigenszene des Haller-Platzes war schon bei der Einrichtung vor fünf Jahren überfällig: Erstens handelt es sich um kranke Menschen, die Hilfe benötigen, zweitens lassen sich über einen Drogenkontaktladen Probleme etwas kanalisieren. Nur ist das jetzige Angebot zu klein.

Aus übergeordneter Perspektive ist die Verlagerung eine gute Idee, weil es die Suchtkranken nun einmal gibt und ihnen in größeren Räumen besser geholfen werden kann. Dass es ein Standort in Oberhausen wird, war wegen der Nähe zu den bestehenden Substitutionspraxen und der Lage entlang der Tramlinie 2 zum Bezirkskrankenhaus fast klar. Für den Helmut-Haller-Platz ergibt sich die Hoffnung, dass dieser künftig als echter Stadtteil-Platz fungieren kann, sofern die Szene die neue Örtlichkeit annimmt.