Neues Quartier Ackermannpark: Es dauert, bis Viertel zusammenwachsen

Plus Der Ackermannpark ist in der jüngeren Augsburger Geschichte nur eines von vielen Quartieren, das an einen Stadtteil angebaut wurde.

Der Ackermannpark ist nicht das einzige Neubaugebiet, bei dem sich die Frage auftut, wie man es an den bestehenden Stadtteil anbindet. Mit dem Zeuna-Stärker-Areal und perspektivisch Haunstetten-Südwest werden sich diese Fragen noch in ganz anderem Maß stellen, beim Textilviertel, den ehemaligen US-Konversionsflächen, in Göggingen-Ost, im Prinz-Carl-Viertel und - wenn man weiter zurückgeht - beim Univiertel haben sie sich in der Vergangenheit gestellt.

Der Ackermannpark in Kriegshaber ist eines der großen neuen Wohnbauquartiere, die zuletzt in Augsburg entstanden sind. Foto: Silvio Wyszengrad

Die öffentliche Hand kann versuchen, solche Prozesse mit anzuschieben, etwa über die Gestaltung von Plätzen als Begegnungsorte, Nachbarschaftszentren oder eines Cafés. In Haunstetten-Südwest wird ein ganzer Bauabschnitt als Scharnier zwischen Altem und Neuem geplant, der von allen Bewohnern im Umfeld genutzt werden soll. Und auch Stadtteil-Bürgerinitiativen oder ein Forum von Institutionen wie der CCKT in Kriegshaber können wertvolle Impulse setzen. Doch das Engagement hat Grenzen: Man kann solche Viertel nicht auf Knopfdruck in einen Stadtteil integrieren. Das ist ein Prozess, der mit der Zeit läuft, bei dem Schulen und Kitas eine verbindende Wirkung haben, Vereine und Pfarreien. Gelebt werden muss es am Ende aber von den Menschen vor Ort.

