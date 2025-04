Theatersanierung: Ein Schritt war überfällig

Mit ihrem Schritt, die Großbaustelle Staatstheater nach sechs Jahren in neue Hände zu legen, versucht sich die Stadt Augsburg in Schadensbegrenzung. Seit der Umbau am Kennedyplatz 2019 startete, kamen die Hiobsbotschaften wie das Amen in der Kirche. In der Folge stieß das ohnehin umstrittene (weil teure) Projekt immer mehr auf Ablehnung, sowohl politisch als auch in der Stadtgesellschaft. Nun will die schwarz-grüne Regierung das Ruder offenbar herumreißen: In den letzten fünf Jahren bis zum geplanten Abschluss 2030 soll alles rund laufen - ohne weitere Verzögerungen und Kostensteigerungen. So jedenfalls darf man die Botschaft verstehen, die die Bauverwaltung am Freitag aussandte.

