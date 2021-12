Obdachlosigkeit: Junge Erwachsene brauchen einen Ort für den Notfall

Plus Junge Erwachsene in Augsburg benötigen eine Unterkunft, in der sie übergangsweise wohnen können, wenn sie einmal straucheln, und dort aber wieder schnell auf die Beine kommen können.

In den vergangenen Jahren wurde für wohnungslose Menschen in Augsburg viel getan. Das Übergangswohnheim für Männer in der Johannes-Rösle-Straße wurde saniert, eine Einrichtung für Frauen geschaffen. Daneben haben obdachlose Männer, die über einen langen Zeitraum im Übergangswohnheim lebten, ein neues Zuhause erhalten: Im Georg-Beis-Haus in Lechhausen konnten rund 50 Männer einziehen, die über viele Jahre hinweg obdachlos waren oder in prekären Wohnverhältnissen gelebt haben. Sie können dort nun begleitet leben. Denn das ist der springende Punkt. Mit einem Dach über dem Kopf ist es bei einer wohnungslosen Person oft nicht getan. Viele Menschen, die lange auf der Straße lebten, leiden unter Suchtproblematiken oder psychischen Krankheiten. Es ist gut, dass in den Augsburger Einrichtungen der verschiedenen sozialen Träger den Menschen auch Hilfs- und Beratungsangebote zur Seite gestellt werden.

