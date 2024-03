Ohne Spätis geht Lebensqualität in Augsburg verloren

Plus Die gesetzlichen Öffnungszeiten in Bayern sind veraltet. Dass den Spätis ihre Existenzgrundlage entzogen wird, ist ein Armutszeugnis für die Stadt.

Wenn die Spätis in Augsburg nach und nach alle gezwungen werden, um 20 Uhr zu schließen, geht der Stadt ein großes Stück Lebensqualität verloren. Diese Läden können nicht mit den großen Supermarktketten mithalten, ohne den abendlichen Verkauf werden sie nach und nach alle schließen müssen. Im nächsten Schritt würden dann die Leerstände beklagt. Die Stadt würde folglich doppelt Schaden nehmen: Einnahmen fallen weg und die Lebensqualität leidet unter verlassenen Geschäftsräumen und leeren Straßen.

Ein Ladenschluss um 20 Uhr ist einfach nicht mehr zeitgemäß: Schichtdienste, ein vollgepackter Tag oder einfach das spontane Verlangen nach Schokolade – die Gründe, auch abends noch einkaufen gehen zu wollen, sind vielfältig. Die strengen Regelungen des Freistaates, die das hiesige Ordnungsamt auch vehement durchsetzt, spiegeln nicht mehr die Lebensrealität der Augsburger wider. Es bedarf besserer Möglichkeiten, damit die Menschen ihren Tag flexibler gestalten können.