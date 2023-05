Parken in der Augsburger Innenstadt gibt es nicht umsonst

Es ist sinnvoll, dass im Augsburger Thelottviertel jetzt Anwohnerparken eingeführt wird. Und wenn man ehrlich ist: Die Parkausweise sind eigentlich viel zu günstig.

Es ist ein nachvollziehbarer Schritt, im Augsburger Thelottviertel künftig Anwohnerparken einzuführen. Ein Wohnviertel hat nicht die Funktion eines Pendlerparkplatzes. Dass mit dem neuen Bahnhofstunnel eher noch mehr Menschen als bisher das Viertel zum Parken nutzen würden, liegt auf der Hand. Wer mit dem Auto zwingend in direkter Nähe zum Hauptbahnhof parken will, kann dafür eines der Parkhäuser nutzen. Freie Plätze gibt es dort in der Regel genug.

Anwohner bezahlen in Augsburg fürs Parken derzeit 30 Euro im Jahr. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa

Mitten in einer Großstadt kostenlos zu parken – das kann man nicht voraussetzen. Ähnlich ist es beim Anwohnerparken. Wenn Parkraum für eine bestimmte Gruppe freigehalten wird, kann das nicht zum Nulltarif passieren – selbst wenn man als einzelner Autobesitzer keine Garantie hat, immer einen Stellplatz zu finden.

Gebühren für Anwohnerparken: Freistaat legt die Obergrenze fest

30 Euro im Jahr für einen Parkausweis sind nicht viel im Vergleich dazu, was ein Auto sonst an Kosten verursacht. Es geht um gerade mal 2,50 Euro pro Monat. Eigentlich ist das zu günstig. Es wäre vertretbar, zehn Euro pro Monat zu verlangen. In den Koalitionsgesprächen waren sich CSU und Grüne in Augsburg auch einig, dass man die Gebühren erhöhen kann. Bisher scheitert es am Freistaat – denn der legt die Obergrenze fest. Das Innenministerium ließ erst kürzlich wissen, dass nicht geplant sei, den Kommunen hier mehr Spielraum zu lassen. Vernünftige, aber vielleicht unpopuläre Entscheidungen sind von der Staatsregierung vor der Landtagswahl nicht mehr zu erwarten.

