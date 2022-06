Parkhaus am Augsburger Zoo ist die letzte Option

Plus Für viele Zoo-Besucher, die von auswärts kommen, gibt es keine Alternative zur Autofahrt. Ein funktionierendes Verkehrsleitsystem vermeidet Stress und Ärger.

An besucherstarken Tagen gibt es im direkten Umfeld des Augsburger Zoos keine Parkplätze mehr für Autofahrerinnen und Autofahrer, die etwas später kommen. Dabei sind es nicht nur Zoo-Besucher, die die kostenlosen Parkplätze nutzen. Auch Gäste des Botanischen Gartens und Ausflügler, die es in den Siebentischwald zieht, kommen teils mit dem eigenen Auto. Zwischenzeitlich gibt es Vorkehrungen, die den Verkehr besser leiten. Statt Stau auf der Zufahrtsstraße zum Zoo-Gelände werden Autofahrer auf weiter entfernte Stellplätze verwiesen. Es gibt einen Bus-Shuttle. Das Verkehrsleitsystem bewährt sich. Wichtig ist, dass die Wohngebiete aufgrund der Zufahrtssperren nun nicht mehr zugeparkt werden wie früher geschehen.