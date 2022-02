Fall Ebnerstraße: Das Wegschauen in der Pflege muss ein Ende haben

Plus Missstände gibt es im Augsburger Seniorenheim Ebnerstraße immer wieder. Umso unverständlicher ist es, dass die Kontrollmechanismen hier nicht besser greifen.

Es ist fast nicht zu glauben, dass immer wieder Missstände in Seniorenheimen zutage treten und Pflegeskandale passieren angesichts der vielfältigen Kontrollmechanismen. Auch im Augsburger Seniorenheim Ebnerstraße waren und sind zahlreiche Behörden - von der Stadt über das Gesundheitsministerium bis zu den Pflegekassen - seit Jahren prüfend und beratend im Einsatz. Dennoch verbesserten sich die Zustände nicht, im Gegenteil.