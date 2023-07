Pflegeausbildung: Die Altenpflege darf am Ende nicht der Verlierer sein

Plus Wenn aufgrund der generalistischen Pflegeausbildung viele Pflegefachkräfte Altenheimen den Rücken kehren und sich die Personalnot verschärft, ist am Ende niemandem geholfen.

Die Beweggründe sind nachvollziehbar. Mit der Zusammenlegung der Ausbildungen der Gesundheits- und Kranken-, Kinderkranken- sowie der Altenpflege soll für Arbeitnehmer vieles vereinfacht werden. Durch die praktische Ausbildung in allen Bereichen erlernen die Pflegefachkräfte alle Grundlagen, um alle Menschen - vom Kleinkind bis zum Rentner - pflegen zu können. Gerade die Durchlässigkeit des Systems wird als großer Vorteil gesehen - durch die daraus gewonnene Flexibilität stünden den ausgebildeten Kräften im Anschluss an ihre Ausbildung alle Türen offen. So weit, so gut.

Wenn am Ende die Altenpflege als Verlierer dasteht, weil sich während der Ausbildung viele Auszubildenden umorientierten, die ursprünglich einmal in der Altenhilfe ihre Laufbahn begonnen hatten, dann ist das schlecht. In allen Bereichen werden Pflegekräfte händeringend gesucht, jeder Betrieb muss schauen, wo er bleibt. Verschärft sich dadurch die Personalnot in Alten- und Pflegeheimen zusätzlich, ist aber am Ende niemandem geholfen. Betten können nicht belegt werden, weil das dafür notwendige Pflegepersonal fehlt. So wird es für Krankenhäuser schwieriger, nach der Behandlungszeit ihre alten Patienten in Altenheime umzuverlegen, weil es dort kaum mehr Kapazitäten gibt. Pflegende Angehörige verzweifeln an Wartelisten von Altenheimen und können ihren geliebten Menschen womöglich nicht die Pflege zukommen lassen, die er braucht. Unter diesen Umständen hätte die neue Pflegeausbildung ihr Ziel verfehlt.

