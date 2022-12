Pläne zu Sommernächten: Die Sperrung der Ost-West-Achse wäre ein Anfang

Plus Augsburg überlegt, im Sommer 2023 für ein Wochenende eine der größten Innenstadtstraßen zu sperren. Es soll ein Impuls für eine größere Verkehrsberuhigung sein.

Die Idee, Grottenau und Karlstraße für die Sommernächte 2023 zu sperren und in die Festzone zu integrieren, hat Charme. Der Straßenzug durchschneidet die Achse zwischen Augsburger Dom und Rathaus, gefühlt hört die Innenstadt deshalb für viele an dieser Grenze auf. Auch die Aufenthaltsqualität beider Straßen ist – zumindest für Fußgänger und Radfahrende – gering bis nicht vorhanden. Für ein Wochenende könnte sich das nächsten Sommer ändern.