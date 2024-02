Stetiger Wandel ist ein Teil des Plärrer-Erfolgs

Tradition und Neuheiten werden auf den Volksfesten gleichermaßen bewahrt und geschätzt. Die Mischung trägt zur Erfolgsgeschichte des Plärrers bei.

Gezählt wurden die Besucher noch nie, aber wer selber ein fleißiger Plärrer-Besucher ist, weiß: Schwabens größtes Volksfest ist ein Publikumsmagnet. Die Anziehungskraft reicht weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Zweimal im Jahr legen sich Schausteller und Festwirte ins Zeug, damit das auch so bleibt. Die Erfolgsgeschichte des Plärrers hat viele Komponenten, doch lässt sich insbesondere auf zwei Eckpfeiler stützen. Da wäre zum einen die Tradition, die auf dem Volksfest bewahrt und geschätzt wird. Was wäre der Plärrer ohne eine Fahrt in der Leopardenspur, ohne gebrannte Mandeln oder einen Besuch eines der beiden Festzelte.

Auf der anderen Seite sind es gerade die Neuheiten, die das Interesse der Besucher auf sich ziehen - womöglich den einen oder anderen erst zu einem Besuch bewegen. Die Motorrad-Hochseilshow der Geschwister Weisheit war ein artistischer Drahtseilakt, der während des vergangenen Herbstplärrers für viel Gesprächsstoff sorgte. Das neue Schallerzelt wird ebenfalls neugierige Blicke auf sich ziehen und Besucher locken - so viel steht jetzt schon fest. Die Investition in das neue Zelt der Familie Held wird dem Plärrer gut tun, gerade Bierzelte gehören zu den beliebtesten Anlaufstellen eines jeden Volksfestes.