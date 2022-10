"Politik des Ermöglichens": Eva Weber wird sich daran messen lassen müssen

Plus In der Debatte um die Sportkind-Monitore hat sich Eva Weber für Unternehmer starkgemacht. Doch inwieweit kann sie ihre verkündete "Politik des Ermöglichens" umsetzen?

Als Eva Weber sich öffentlichkeitswirksam in die Debatte um die Schaufenster-Monitore bei Sportkind einschaltete, fuhr sie nicht nur ihrem Baureferenten in die Parade, sondern stellte sich auch hinter die Einzelhändlerinnen. "Wir müssen umdenken", appellierte sie. Die Oberbürgermeisterin schreibt sich seitdem die Politik des Ermöglichens statt des Verhinderns auf die Fahne. Doch kann sie dieses Versprechen halten?