Politische Extremisten spielen in Augsburg keine große Rolle

Plus Eine Razzia und eine Farb-Attacke auf das SPD-Büro in Augsburg rücken die linke Szene in den Fokus. Ein Ort des politischen Extremismus ist die Stadt allerdings wahrlich nicht.

Die linke Szene in Augsburg steht aufgrund zweier Ermittlungsverfahren derzeit im Fokus – eine größere Rolle spielt sie aber nicht, weder in politischen Debatten in der Stadt, noch im Kriminalitätsgeschehen. Lediglich 15 Delikte ordnete die Polizei dem linksextremen Milieu im Jahr 2022 zu, und zwar im gesamten Zuständigkeitsbereich des Präsidiums, davon elf Sachbeschädigungen. Fraglos sind es Taten, die juristisch verfolgt gehören, aber angesichts dieser Dimensionen wäre es absurd, eine größere extremistische Gefahr von Links herbeizuschreien, die es in Augsburg nicht gibt. Das gilt, glücklicherweise, auch für andere Formen des Extremismus, speziell den Rechtsextremismus, von dem in Deutschland in der Regel das erheblich größere Gefährdungspotenzial ausgeht als von Links.

Das Bundeskriminalamt geht in der Zeit von 1989 bis 2020 von insgesamt 109 rechts motivierten Tötungsdelikten in Deutschland aus, eine unfassbare Zahl, dabei liegt sie nach Recherchen von zivilgesellschaftlichen Initiativen sogar noch deutlich höher, je nachdem, wie man manche Taten einordnet. In Augsburg hingegen gab es keinen solchen Mord – und es gibt hier auch keine nennenswerte, organisierte rechtsextreme Szene. Wer je in Orten gelebt hat, in denen das anders ist, weiß, was dieser Umstand für ein Segen ist. Menschen mit Migrationshintergrund müssen in Augsburg nicht in der Angst leben, aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Aussehens auf offener Straße beleidigt oder verprügelt zu werden; das ist nicht in jeder Stadt in Deutschland der Fall.

