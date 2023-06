Private Immobilienbesitzer sollten sich ein Beispiel an der Stadt nehmen

Plus Die Stadt versucht, Leerstände von Einzelhandelsflächen in ihren Immobilien durch Zwischennutzungen zu vermeiden. Das sollten auch mehr private Eigentümer tun.

Dass sich unsere Welt immer schneller dreht, Trends kommen und gehen und Konsumentinnen und Konsumenten mit diesen neuen Ideen bedient werden wollen, ist Fakt. Das hat Effekte für den stationären Handel. Neben Beständigem wird es ein sich ständig änderndes Angebot geben (müssen), was wiederum zur Folge hat, dass Ladenlokale in kürzeren Abständen als bisher den Mieter wechseln werden. Eine Herausforderung, die Immobilienbesitzer meistern müssen, denn Leerstände sind alles andere als sexy und können eine Innenstadt auf Dauer unattraktiv machen - sowohl für Besucherinnen und Besucher als auch für neue Mieter. Auch dafür tragen die betroffenen Immobilienbesitzer ein Stück Verantwortung und nicht nur für ihren eigenen Profit.

Einige haben hier bereits gehandelt, Zwischennutzungen in ihren Immobilien umgesetzt und neuen Entwicklungen Rechnung getragen. Andere haben diesbezüglich allerdings Nachholbedarf. Ihre Flächen stehen seit Jahren leer. Die Stadt Augsburg geht, wenn auch in ihrer Doppelrolle als Gestalterin einer attraktiven Innenstadt und Immobilienbesitzerin, mit gutem Beispiel voran. Sie belebt eigene leer stehende Flächen immer wieder erfolgreich mit Zwischennutzungen. Dieser Einsatz sollte auch manch privatem Immobilienbesitzer als Vorbild dienen. Eine Immobilie in zentraler Lage zu haben, bedeutet eben auch Verantwortung.

