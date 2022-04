Pro und Contra: Soll die Stadt versuchen, das Klimacamp endgültig loszuwerden?

Plus Im Streit um das Klimacamp hat die Stadt Augsburg vor Gericht eine Schlappe eingefahren. Sollte sie weiter versuchen, das Camp loszuwerden? So argumentieren unsere Autoren.

Auf der juristischen Ebene hat die Stadt Augsburg zweimal gegen die Vertreter des Klimacamps den Kürzeren gezogen. Dass es jetzt im Regierungsbündnis wegen des Camps kracht, ist nicht überraschend. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) hat sich unter massivem Druck ihrer Partei auf eine ablehnende Haltung festgelegt. Dass die Grünen, die ideologisch dem Camp sehr nahe stehen, diesem Kurswechsel nicht zustimmen werden, war zu erwarten.