Problem mit Jugendgruppen an der City-Galerie darf sich nicht verstetigen

Plus Seit Jahren sorgen immer wieder ein paar Jugendliche am Augsburger Einkaufscenter für Ärger. Eines darf nicht passieren.

Es ist immer ärgerlich, wenn ein paar wenige es schaffen, Menschen in ihrem Alltag zu stören. So in der City-Galerie, wo zuletzt Teile von Jugendgruppen zunehmend für Ärger sorgten. Nun muss man an dieser Stelle betonen, dass keine Kundin und kein Kunde in dem Einkaufscenter Angst um die Sicherheit haben muss. Es geht nicht darum, dass es täglich gravierende Vorfälle gäbe. Aber wenn solche Gruppen geballt auftreten, laut sind, Müll hinterlassen und teilweise untereinander in Streit geraten, dann sorgt das natürlich für Unwohlsein bei Einzelhändler und Kundschaft.

Sicherheit in Augsburg: "Wenige Fälle" an der City-Galerie mit großer Wirkung

Kritiker werden an dieser Stelle vielleicht sagen, die Jugend würde von den Medien per se wieder schlecht gemacht. Aber so ist es nicht. Es geht nicht um "die Jugend", sondern um ein paar wenige Fälle, die aber große Wirkung haben. Das kann nicht schöngeredet werden. Und eines darf nicht passieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen