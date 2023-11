Psychische Belastung bei Jugendlichen: Zuhören allein reicht nicht

Plus Viele Kinder und Jugendliche haben seit der Pandemie psychische Probleme. Sozialarbeiter an Schulen wollen helfen, doch Zeit und Personal fehlen. Das muss sich ändern.

Es gibt deutsche Lehrkräfte, die in Hochzeiten der Pandemie neidisch nach Schweden blickten: Die Corona-Strategie dort setzte vor allem auf freiwillige Restriktionen. Weder gab es eine Maskenpflicht, noch wurden Geschäfte oder Schulen geschlossen. Im Rückblick haben verschiedene Experten diese Haltung mit dem Argument kritisiert, sie sei vor allem auf Kosten der älteren oder vulnerablen Bevölkerung gegangen. Doch auch der deutsche Weg mit Lockdowns und Schulschließungen hat Spuren hinterlassen.

Dass Kinder hierzulande ihre Klassenkameraden und Lehrer monatelang nur über Video sahen, dass sie weder mit Freunden spielen, noch Geburtstage feiern oder auf Klassenfahrt gehen konnten, setzte ihnen zu. Man darf auch die Extremfälle nicht außer Acht lassen: Es gibt Kinder, die zu Hause kein sicheres Umfeld vorfinden und die während der Corona-Pandemie damit rund um die Uhr in belastenden Situationen gefangen waren. Dies alles und die später folgenden Krisen wie der Ukraine-Krieg hatten Folgen: Rund 73 Prozent aller Kinder und Jugendlichen sind laut einer Studie der Bundesregierung bis heute psychisch belastet.