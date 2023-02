Quecksilber-Problem: Ein herber Rückschlag nicht nur für Investoren

Plus Weil unerwartet ein Quecksilber-Problem auftrat, kann das Hotel im Kesselhaus weiterhin nicht eröffnen. Das ist nicht nur für die Investoren bitter.

Das Kesselhaus war einst die Energiezentrale für die Augsburger Kammgarnspinnerei. Der riesige Kohlekessel, der Lastenkran und andere Maschinen dort stehen genauso wie das Backsteingebäude selbst unter Denkmalschutz. Rund zwölf Jahre ist es her, dass Pläne für ein Hotel gemacht wurden. Die Idee klang vielversprechend. Dass das Bauvorhaben komplex und herausfordernd werden würde, war klar. Nicht nur die anspruchsvolle Bautechnik erforderte viel Zeit. Eigentümer und Pächter wechselten im Lauf der Jahre, hinzu kam die Pandemie. Das alles sorgte für Verzögerungen. Umso bitterer ist, dass so kurz vor dem Ziel eine Quecksilberbelastung wie Kai aus der Kiste auftrat. Das ist nicht nur ein herber Rückschlag für die aktuellen Projektentwickler, die Investoren und für die Hotelkette als Mieter, sondern auch für das Textilviertel.