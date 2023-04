Radlerkontrollen in Augsburg sind ein schmaler Grat

Plus Das Beispiel nahe der Berliner Allee zeigt ein Problem bei Fahrrad-Kontrollen auf. An anderen Stellen in Augsburg gibt es weitaus gefährlichere Situationen.

Die Stadt Augsburg handelt korrekt, wenn sie Radler zurechtweist, die auf dem Gehweg verbotenerweise unterwegs sind. Bußgelder, die nahe der Berliner Allee verhängt wurden, belegen aber ein Problem, denn es ist eine Stelle, an der schnell der Eindruck entsteht, hier werde "Abzocke" betrieben. Die Situation dort lässt viele Radler im Glauben, dass sie ungestört auf dem Weg fahren dürfen. Das Verkehrsschild wird oft übersehen beziehungsweise ignoriert. Ob dieser kleine Weg eine große Gefahrenstelle für Fußgänger und Radler ist, kann zumindest infrage gestellt werden, denn an der Stelle, an der es besonders eng zugeht, bremst eine Absperrung Radler ohnehin aus.

Radeln in Augsburg: Die Gefahren lauern an Lech und Wertach

Es gibt im Stadtgebiet weitaus gefährlichere Stellen, an denen sich Fußgänger und Radler begegnen. An den stark frequentierten Ausflugsstrecken entlang von Lech und Wertach sind vor allem an Wochenenden unzählige Menschen unterwegs. Radeln ist auf den Wegen aber erlaubt. Nicht wenige Fußgänger stören sich daran, wenn sie von hinten in einem Affenzahn von Radlern überholt werden.

