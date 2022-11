Rathaus-Tragödie: Medienkompetenz sollte Unterrichtsfach werden

Plus Das Video vom Suizid am Rathaus wird tausendfach geteilt. Viele Lehrer fühlen sich allein gelassen - von Eltern und dem Ministerium.

Ein Video, verschickt über Messenger-Dienste wie WhatsApp, ist schnell angeklickt. Viele Menschen - nicht nur Jugendliche - drücken reflexartig auf "Abspielen". Sie tun es aus Neugier, viel öfter aber aus Unbedarftheit. Wer erwartet schon, dass der Inhalt Gewalt oder eben einen Suizid zeigen könnte?! Dass Videos wie der Sprung vom Rathaus auf diese Weise tausende Menschen erreichen, ist das eine Problem. Das andere, weitaus größere ist, dass sie überhaupt gemacht und verbreitet werden.