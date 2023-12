Realität bremst die Augsburger Windkraftwünsche aus

Plus Lange wurde die Windenergie in Bayern stiefmütterlich behandelt. Nun haben sich die Vorzeichen geändert. Trotzdem bleiben etliche Wünsche unerfüllt.

Noch stimmen Wunsch und Wirklichkeit nicht überein. Die Stadt Augsburg schreibt sich auf die Fahnen, eine klimafreundliche Stadt zu sein. Zu diesem Selbstverständnis gehört auch der rasche Ausbau regenerativer Energien. Bei Solarenergie hat sich in diesem Jahr einiges getan, Augsburg erlebte 2023 einen regelrechten Solarboom. Die Stadt fördert die energetischen Umrüstungen ihrer Bürger mit jeweils 500 Euro. Bei der Windkraft gestaltet sich die Lage schwieriger. Hier bremst die Realität Pläne zum rascheren Ausbau aus.

Bis ein Windrad steht, vergehen in der Regel mehrere Jahre. Foto: Marcus Merk (Symbolbild)

Lange Zeit wurden Windräder in Bayern stiefmütterlich behandelt. Die 10H-Regelung führte dazu, dass der Freistaat im bundesweiten Vergleich auf einem der hinteren Plätze rangierte. Dadurch waren den Kommunen die Hände gebunden. Mittlerweile ist die Vorschrift gefallen, trotzdem bleiben zahlreiche Restriktionen und Einschränkungen. Allzu gerne hätte die Stadt Potenzialflächen in den Westlichen Wäldern für die Windkraft genutzt. Doch die 250 Meter hohen Anlagen lägen in der Einflugschneise des Fliegerhorsts Lagerlechfeld. Einen Vorstoß mit der Bitte um Ausnahmegenehmigungen für den Luftkorridor schmetterte das Bundesverteidigungsministerium ab.

