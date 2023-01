Rekord an Hotelbetten in Augsburg: Der Verlust von Messen schmerzt

Plus Jetzt muss kein Übernachtungsgast mehr abgewiesen werden. Die Augsburger Hotellerie beklagt jedoch, dass im Messe- und Kongresswesen zahlungskräftige Gäste fehlen.

Es ist die Aufgabe von Tourismusdirektor Götz Beck, die Region Augsburg gut zu verkaufen. Beck macht dies seit vielen Jahren erfolgreich. Der 62-Jährige hat mit Vehemenz dafür geworben, dass in Augsburg mehr Hotelbetten entstehen. Wenn das Angebot stimme, könnten zusätzliche Gäste kommen. Die Zahl der Betten schoss gewaltig nach oben. Aktuell sind es 6200. Vor der Corona-Pandemie, im Jahr 2019, waren es 4500 Betten.