Rettungsdienst am Limit: Auch die Retter brauchen Hilfe

Während Personalmangel und steigende Einsatzzahlen die Arbeit für BRK & Co. in der Region Augsburg fordernder machen, nimmt die Wertschätzung ab. Daran muss sich dringend etwas ändern.

Wir halten vieles für selbstverständlich. Wenn wir bei einem medizinischen Notfall die 112 anrufen, dann ist binnen kurzer Zeit ein Notarzt oder ein Rettungswagen da – davon kann man in der Region Augsburg noch immer ausgehen. Die Versorgung, sagen die Rettungsdienste, sei auch jetzt immer noch gewährleistet, obwohl es große Probleme gibt. Dass das System noch immer funktioniert, liegt aber vor allem an der Einsatzbereitschaft der Menschen, die in ihm arbeiten – Hauptamtliche, aber auch Ehrenamtliche, die gerne herangezogen werden, um Lücken zu füllen. Man geht nicht zum Rettungsdienst, weil man pünktlich zum Feierabend den Stift fallen lassen kann. Die Arbeit im Rettungsdienst ist für viele eine Berufung – und inzwischen auch (zu) oft eine Zumutung.

Denn während Personalmangel und steigende Einsatzzahlen die Arbeit fordernder machen, nimmt die Wertschätzung ab. Sanitäter werden beschimpft – oder zumindest als Dienstleister gesehen, die schnell mal gerufen werden, auch wenn man vielleicht durchaus noch selbst einen Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen könnte. Letztlich spürt der Rettungsdienst eben auch die Engpässe, die sich an anderen Stellen im Gesundheitswesen ergeben. Überlastete Hausärzte, die keine oder zumindest viel seltener Hausbesuche machen, gehören dazu, ebenso ausgelastete Krankenhäuser und volle Notaufnahmen.

Probleme im Rettungsdienst: Dass es noch läuft, ist keine Einladung, sich Zeit zu lassen

Während der Corona-Pandemie hat das System gerade noch so gehalten, auch jetzt läuft es noch – aber auf Reserve. In der Politik sollte man diese Tatsache aber nicht so verstehen, dass man Reformen vielleicht nicht sofort anpacken muss oder nicht ganz so umfassend. Das Gesundheitssystem und die Menschen, die darin arbeiten, brauchen einen großen Wurf, eine gute Ausstattung – und etwas, das wir alle geben können: Wertschätzung.

