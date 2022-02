Römermuseum: Eine gute Zwischenlösung ist besser als keine Lösung

Plus Ein Interim fürs Römische Museum in der Augsburger Dominikanerkirche entspricht nicht der Wunschvorstellung. Sie ist aber besser als nichts.

Die Idee, die Dominikanerkirche als weiteres Interim für ein Römisches Museum herzurichten, ist ein realistisches Vorgehen. Denn für den Neubau eines Römermuseums wird bis auf Weiteres kein Geld da sein. Die Stadt Augsburg ist klamm - der marode Perlachturm ist ein Sinnbild dafür. Angesichts von Corona ist für finanzielle Sprünge nicht die richtige Zeit, und die Theatersanierung bindet im kulturellen Sektor erst einmal sehr viel Geld in den kommenden Jahren. Eine zweite Interimsstätte, in der Funde gemäß einem modernen Konzept präsentiert und (multimedial) Geschichten drum herum erzählt werden, ist nicht das Wunschziel, aber sie wäre eine Verbesserung zum Status quo.