Sanierung des Staatstheaters: Das Motto lautet "Augen zu und durch"

Plus Bei der Theaterbaustelle ist etwas passiert, das nicht außergewöhnlich ist: eine Verzögerung. Sie wird aber ein teures Vergnügen. Und die Zukunft ist unkalkulierbar.

Die Zahlen, mit denen bei der Theatersanierung momentan operiert wird, sind nicht verlässlich. Die 340 Millionen Euro, bei denen man am Ende landen könnte, berücksichtigen die bisherige Baupreissteigerung und schreiben sie bis ins Jahr 2027 beziehungsweise 2028 fort. Ob die Rechnung aufgeht, wissen auch diejenigen, die sie anstellen, nicht. Denn was vergangenes Jahr an den Baustoffmärkten passiert ist, hat es so noch nicht gegeben. Der Preis für Betonstahl hat sich um mehr als 50 Prozent erhöht. Die Folgen des Ukraine-Kriegs sind da noch gar nicht mit eingepreist. Wie sich die Baupreise, verbunden mit Rohstoffknappheit, in den nächsten Jahren entwickeln, kann keiner seriös sagen. Möglich ist natürlich auch, dass sich die aufgeheizte Baukonjunktur etwas beruhigt und Preise sinken.

