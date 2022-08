Schulen in Augsburg stehen vor vielen Herausforderungen

Plus Wer auf ein entspanntes neues Schuljahr in Augsburg gehofft hatte, wird wohl enttäuscht werden. Die immensen Herausforderungen lassen sich nicht alle bewältigen.

Augsburgs Schulen bekommen die Auswirkungen von Krisen wie Corona oder Krieg in der Ukraine unmittelbar zu spüren. Zu diesen Herausforderungen gesellen sich im kommenden Schuljahr noch weitere - allen voran der gigantische Schülerzuwachs an den Grund- und Hauptschulen.