Schwarzfahrer: Das Deutschlandticket zeigt in Augsburg, was es wert ist

Plus Schwarzfahren ist keine Lappalie. Wie es momentan aber bestraft wird, geht viel zu weit. Gut, dass das Deutschlandticket in Augsburg schon jetzt viel auffängt.

Natürlich ist es auf den ersten Blick kaum erfreulich, dass die Zahl der Schwarzfahrer im vergangenen Jahr in Augsburg deutlich zugenommen hat. Nimmt man aber die Zahlen der Vor-Corona-Jahre, zeigt sich insgesamt die gegenteilige Entwicklung. Und das dürfte insbesondere mit dem Deutschlandticket zusammenhängen. Es zeigt auch in Augsburg immer deutlicher, was es wirklich wert ist.

Weniger Schwarzfahrer seit Start des Deutschlandtickets in Augsburg

Eine Lappalie ist – bewusstes – Schwarzfahren nicht. Wer letztlich auf Kosten aller anderen unterwegs ist, muss dafür Konsequenzen tragen. Dass dies aber schnell zu Strafanzeigen führen und für manche sogar im Gefängnis enden kann, geht deutlich zu weit. Ein Massenphänomen sind Haftstrafen wegen Schwarzfahrens in Augsburg nicht, aber jede einzelne ist eine zu viel. Die auf Bundesebene angekündigte Reform ist deshalb überfällig. Doch unabhängig davon fängt das Deutschlandticket schon jetzt vieles ab.

