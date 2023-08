Kommentar

Sicherheit: Augsburgs Probleme liegen anderswo

Augsburg ist eine relativ sichere Großstadt, was auch die meisten Bürger so sehen. Sie halten andere Probleme in Augsburg für die größere Herausforderung.

Plus Eine Bürgerumfrage ergab, dass die Bewohner mancher Stadtteile sich unsicher fühlen Die eigentlichen Herausforderungen sehen die Augsburger aber in anderen Bereichen.

Von Nicole Prestle

Sicherheit ist ein Grundbedürfnis des Menschen, befriedigt wird es durch unterschiedliche Faktoren: Sicher fühlt sich zum Beispiel, wer gesund ist, wer Arbeit, eine Wohnung hat, wer wirtschaftlich abgesichert ist... Dennoch denken viele beim Thema in erster Linie an das Naheligendste: die Abwesenheit von Kriminalität. Verglichen mit den 40 deutschen Großstädten über 200.000 Einwohner schneidet Augsburg hier sehr gut ab: Mit rund 6870 Straftaten pro 100.000 Einwohner liegt es an vorletzter Stelle - nur in München wurden im Bezugsjahr 2020 weniger Straftaten verübt. Was die Aufklärungsquote betrifft, lag Augsburg im Jahr 2020 mit einer Quote von 73,5 Prozent an der Spitze aller deutschen Großstädte. Alles okay also? Nein, denn Augsburgs Probleme liegen anderswo.

Die meisten Teilnehmer der Bürgerumfrage sahen sie nicht in der Sicherheit, sondern in der Finanzlage der Stadt (37,6 Prozent), bei der Wirtschaftsentwicklung (30 Prozent) sowie bei den signifikant zu hohen Mietpreisen. Knapp 63 Prozent aller Befragten gaben letzteren Bereich als größte Herausforderung an. Hier muss die Stadt also ansetzen, wenn sie ganz allgemein das Sicherheitsempfinden ihrer Bürgerinnen und Bürger stärken will.

