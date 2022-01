Sinkende Zuschüsse: Wohnungssuche darf kein Ding der Unmöglichkeit werden

Plus Der Gesetzgeber ist gefragt, um die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter zu öffnen. Helfen würde natürlich, wenn es in Augsburg mehr günstige Wohnungen geben würde.

Der Augsburger Wohnungsmarkt ist seit Jahren angespannt. Die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung gestaltet sich deshalb oft sehr schwer. Damit haben schon Normalverdiener ein Problem - für Menschen mit geringem Einkommen oder Empfängerinnen und Empfänger von Hartz IV oder Grundsicherung entwickelt sich diese Suche immer mehr zu einer nicht mehr lösbaren Aufgabe.