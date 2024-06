Solche Feste stehen Augsburg gut

Plus Feste wie die Sommernächte, werden oft als zu laut und zu teuer kritisiert. Doch sie zeigen: Eine bessere Werbung für Augsburg gibt es kaum.

Was waren das nur für drei Abende. Augsburgs Innenstadt befand sich während der Sommernächte wieder in einem Ausnahmezustand - und das im besten Sinne. Tausende Menschen feierten fröhlich und friedlich, das Deutschland-Spiel am Samstag würzte die Stimmung zusätzlich mit Enthusiasmus. Die Sommernächte sind ein gut organisiertes Fest der Superlative und gelten als das größte Stadtfest Bayerns. Vergleichbares kann nicht einmal die Landeshauptstadt bieten. Darauf kann und sollte Augsburg stolz sein.

Hinter der Organisation und dem reibungslosen Ablauf steckt ein enormer Kraftakt aller Beteiligten, vom Veranstalter über Einsatzkräfte bis hin zu ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Sie alle trugen zum Gelingen der Sommernächte bei. Natürlich lässt sich nicht jeder von der Begeisterung anstecken - Geschmäcker sind verschieden. Und nicht jeder muss solch großen, natürlich auch kommerziellen Veranstaltungen mögen. Aber objektiv betrachtet sind Feste wie die Sommernächte oder unlängst auch das neue Theaterviertelfest ein absoluter Gewinn für die Stadt, die längst ihre frühere Piefigkeit hinter sich gelassen hat und sich offen, freundlich und lebenswert präsentiert.

