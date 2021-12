Sperrung am Perlach ist eine Hopplahopp-Aktion, die Fragen aufwirft

Plus Das Umfeld des Perlachs muss gesperrt werden, weil für Passanten Gefahr besteht. Die Kurzfristigkeit der Maßnahme legt ein grundsätzliches Problem im Immobilienmanagement offen.

Die kurzfristige, großräumige Absperrung des Augsburger Perlachturms erinnert an ein ähnliches Szenario vor einigen Jahren im Stadttheater: Auch dieses Gebäude war damals praktisch "von heute auf morgen" geschlossen worden. Nun ist der Perlach an sich zwar schon seit einigen Jahren nicht mehr für Besucher zugänglich. Dass jetzt aber auch das Umfeld abgesperrt werden muss, kommt dennoch überraschend.