Staatstheater muss sich mehr denn je an Baukosten messen lassen

Plus Die Arbeiten an der Jahrhundertbaustelle in Augsburg schreiten voran. Die Stadt Augsburg hat sich für die Sanierung entschieden. Die Finanzierung bleibt ein Dauerbrenner.

Augsburg leistet sich zwei Jahrhundert-Projekte. Der Hauptbahnhof wird in großem Stil saniert. Komplett modernisiert wird zudem der Theaterkomplex in der Stadtmitte. 230 bis 250 Millionen Euro soll der Hauptbahnhof kosten, dessen Fertigstellung für Herbst 2023 angepeilt wird. Deutlich länger ziehen sich die Arbeiten am Kennedyplatz hin. Voraussichtlich Ende 2027 wird das Große Haus am Staatstheater fertig sein.

Die Stadt Augsburg lässt offen, wie teuer die Theatersanierung kommt

Bei den Kosten für die Theatersanierung stochert man weiter im Nebel. Zwischen 300 und 400 Millionen Euro könnten es werden. Konkreter wird die Stadt Augsburg nicht. Die Dimension in jedweder Größenordnung dokumentiert allerdings, welchen finanziellen Brocken sich die Stadt Augsburg ans Bein gebunden hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

