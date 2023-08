Stadt Augsburg muss die Missstände in Oberhausen beheben

Plus Die Situation am Helmut-Haller-Platz ist nicht länger zu tolerieren. Verständnis für Süchtige ist angebracht, aber es müssen ihnen auch Grenzen aufgezeigt werden.

Torkelnde Menschen zur Mittagszeit sind kein schöner Anblick. Betrunkene und Drogenabhängige, die am Boden liegen, ebenfalls nicht. Der Umgang mit Sucht ist eine gesellschaftliche Herausforderung, auch Süchtige dürfen Respekt erwarten. Dennoch sind die Zustände, wie sie jetzt am Helmut-Haller-Platz herrschen, nicht zu tolerieren. Wenn immer mehr Bürger aus Oberhausen den Bahnhofsvorplatz verängstigt meiden, läuft etwas schief.

Viele Bürger in Oberhausen ärgern sich über die Zustände am Bahnhofsvorplatz. Die Süchtigen sind umgezogen.

Die Stadt Augsburg hat erkannt, dass es nichts hilft, Probleme kleinzureden. Es besteht akuter Handlungsbedarf. Der zentrale Bahnhofsvorplatz muss Aufenthaltsqualität bieten. Ihn den Süchtigen zu überlassen, ist falsch. Dass der Kontaktladen "BeTreff" derzeit wegen einer dreiwöchigen Sommerpause geschlossen ist, mag ein Argument dafür sein, dass der Kiosk am Vorplatz nun als Treffpunkt dient. Über die Missstände wird jedoch bereits länger geklagt. Zu lange schon wurde nicht gehandelt.