Stadt sollte stark betroffenen Stadtmarkt-Händlern entgegenkommen

Die Vorbereitung der Bauernmarkt-Sanierung ist nicht geglückt. Wenige Woche vor Beginn der Bauphase sind einige Beschicker kaum, andere gar nicht über die einzelnen Maßnahmen informiert worden. Man wundert sich, hört man, was unterschiedliche Händler und Gastronomen unabhängig voneinander über das städtische Vorgehen berichten. Eva Weber hat erkannt, dass da einiges schief gelaufen ist. Dass die Oberbürgermeisterin unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorfälle Café-Betreiberin Astrid Grotz besucht hat, ist das richtige Zeichen. Nun wäre es an der Zeit, langjährigen Stadtmarkt-Beschickern großzügig entgegenzukommen.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Stadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Umsatzeinbuße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis