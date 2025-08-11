Icon Menü
Kommentar: Stadt Augsburg sollte stark betroffenen Stadtmarkt-Händlern entgegenkommen

Augsburg

Stadt sollte stark betroffenen Stadtmarkt-Händlern entgegenkommen

Manche trifft es kaum, anderen drohen erhebliche Umsatzeinbußen: Die Stadt sollte langjährigen Beschickern gegenüber großzügig agieren – auch in ihrem eigenen Interesse.
Jonas Klimm
Von Jonas Klimm
    • |
    • |
    • |
    Die Stadt sollte langjährige Stadtmarkt-Beschicker nicht hängen lassen.
    Die Stadt sollte langjährige Stadtmarkt-Beschicker nicht hängen lassen. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

    Die Vorbereitung der Bauernmarkt-Sanierung ist nicht geglückt. Wenige Woche vor Beginn der Bauphase sind einige Beschicker kaum, andere gar nicht über die einzelnen Maßnahmen informiert worden. Man wundert sich, hört man, was unterschiedliche Händler und Gastronomen unabhängig voneinander über das städtische Vorgehen berichten. Eva Weber hat erkannt, dass da einiges schief gelaufen ist. Dass die Oberbürgermeisterin unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorfälle Café-Betreiberin Astrid Grotz besucht hat, ist das richtige Zeichen. Nun wäre es an der Zeit, langjährigen Stadtmarkt-Beschickern großzügig entgegenzukommen.

