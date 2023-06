Stadtfest: Feiern allein reicht nicht

Plus Die Sommernächte bieten die Chance, Umlandbewohner wieder mehr für Augsburg zu begeistern. Das historische Bürgerfest hat eine andere Ausgangslage.

Das Jahr 2023 steht unter besonderen Vorzeichen: Menschen haben die Möglichkeit, in Augsburg ausgiebig und ausgelassen zu feiern. Corona nimmt keinen Einfluss mehr auf das Veranstaltungsprogramm. Die Situation hat sich gegenüber 2022 weiter entspannt. Die Rückkehr des Stadtfests und die Wiederbelebung des historischen Bürgerfests wecken also Erwartungen.

Man darf fest davon ausgehen, dass die Augsburger Sommernächte Ende Juni einmal mehr zu einem Besuchermagneten werden. Es werden viele auswärtige Gäste nach Augsburg kommen, die lange Zeit einen Bogen um die Stadt machten. Zum Feiern sind sie wieder da. Für Augsburg bietet sich die Gelegenheit, sich als attraktiver Standort darzustellen. Besucherinnen und Besucher werden auch wahrnehmen, dass sich ein Teil der Maximilianstraße in eine Fußgängerzone verwandelt hat. Man darf auf Reaktionen aus dem Umland durchaus gespannt sein.