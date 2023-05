Stadtregierung in Augsburg: So kann Schwarz-Grün nicht weitermachen

Plus Das Verhältnis zwischen den Partnern in der Augsburger Stadtregierung hat gelitten. So wie derzeit kann Schwarz-Grün kaum drei Jahre weitermachen.

Formal haben die Akteure der Augsburger CSU bei ihrer Pressekonferenz am Dienstag nichts gesagt, was für den Bestand der schwarz-grünen Koalition im Rathaus hochproblematisch wäre. Dass man nicht wisse, ob man die Koalition nach 2026 fortführen werde, ist eigentlich eine banale Aussage, weil so etwas immer erst nach der nächsten Wahl feststeht. Umso bemerkenswerter ist aber, dass die CSU diese Aussage dennoch jetzt traf - weder in der Koalition von CSU/Pro Augsburg (2008 bis 2014) noch in der Großen Koalition (2014 bis 2020) fühlte sich jemand dazu berufen, solche Ansagen schon zur Halbzeit zu machen. Das spart man sich für das Jahr vor der nächsten Kommunalwahl auf.

Die Stimmung zwischen CSU und Grünen im Rathaus ist angespannt. Foto: Annette Zoepf

Insofern hat Augsburgs CSU-Chef Volker Ullrich gezündelt. Ein Flächenbrand in der Koalition ist weder beabsichtigt noch absehbar, aber der dadurch entstandene Rauch soll wohl ein Signal in die eigenen Reihen sein. Für manches altgediente CSU-Mitglied ist der politische Kurs seit drei Jahren schwierig zu verstehen, speziell in der Verkehrspolitik. Und auch in der CSU-Landesleitung ist das schwarz-grüne Experiment wohl nicht mehr so wohlgelitten. Dafür hat Ullrich in Kauf genommen, die Grünen vor den Kopf zu stoßen.

